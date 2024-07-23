Коровкина Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Лидия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Рождение ребёнка
25.08.1919

Дочь: Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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