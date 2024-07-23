Коровкина Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1919
Дочь: Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович
Смерть
Неизвестно