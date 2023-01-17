Егоров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1906

Дочь: Косырева Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Егорова Мария

Андрейцево, Быковская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Григорий Константинович

Мать ребёнка: Егорова Мария

Андрейцево, Быковская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Василий Константинович

Мать ребёнка: Егорова Мария

Андрейцево, Быковская волость, Суздальский уезд
Смерть
Неизвестно
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