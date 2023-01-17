Алексеенко (Притулова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Притулов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Зимина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Алексеенко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Алексеенко Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно