Алексеенко (Притулова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Притулова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притулов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Зимина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Алексеенко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Алексеенко Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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