Алексеенко Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Андрей Андреевич

Место рождения

Васильковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

16.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Алексеенко Андрей Андреевич

Мать: Алексеенко Анастасия

Васильковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Зимина Елена Андреевна

Мать ребёнка: Алексеенко Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Алексеенко Анна Степановна

Смерть
16.10.2000
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