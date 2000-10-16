Алексеенко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти16.10.2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: Алексеенко Андрей Андреевич
Мать: Алексеенко Анастасия
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Зимина Елена Андреевна
Мать ребёнка: Алексеенко Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Алексеенко Анна Степановна
Смерть
16.10.2000