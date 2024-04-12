Матрона Васильева
Место рождения
Дата рождения07.11.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809
Отец: Василий Кондратьев
МК-1809 У кого кто родился 07/09.11.1809 Того же уезда и вотчины Деревни Ягренева у крестьянина Василия Кондратова жена Параскева Миронова родила дочь Матрону, которая молитвована священником Яковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно