Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Васильева

Матрона Васильева

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.11.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809

Отец: Василий Кондратьев

Мать: Вторая Жена Параскева Миронова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 07/09.11.1809 Того же уезда и вотчины Деревни Ягренева у крестьянина Василия Кондратова жена Параскева Миронова родила дочь Матрону, которая молитвована священником Яковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close