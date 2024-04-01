Вторая Жена Параскева Миронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ЗОБЫ МК-1806 21.01.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева вдовец крестьянин Василий Кандратьев с девкою того же уезда Казенной Сукроменской вотчины деревни Зобов крестьянина Ми... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806
Муж: Василий Кондратьев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 21.01.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева вдовец крестьянин Василий Кандратьев с девкою того же уезда Казенной Сукроменской вотчины деревни Зобов крестьянина Мирона ... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1807
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
МК-1807 29.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева у крестьянина Василья Кондратьева жена Параскева Миронова родила сына Афанасия, которой крещен 30го числа священником Яковом Петровым с дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1809
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
МК-1809 У кого кто родился 07/09.11.1809 Того же уезда и вотчины Деревни Ягренева у крестьянина Василия Кондратова жена Параскева Миронова родила дочь Матрону, которая молитвована священником Яковом ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1813
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратьев
МК-1813 У кого кто родился 16/18.06.1813 Того же уезда и вотчины и той же деревни у крестьянина Василья Кондратьева жена Парасковья Миронова родила сына Ивана, которой молитвован священником Иаковом ... Показать все
Смерть
Неизвестно