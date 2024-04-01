Вторая Жена Параскева Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Параскева Миронова

Вторая Жена Параскева Миронова

Место рождения

Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЗОБЫ МК-1806 21.01.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева вдовец крестьянин Василий Кандратьев с девкою того же уезда Казенной Сукроменской вотчины деревни Зобов крестьянина Ми... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1806

Муж: Василий Кондратьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 21.01.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева вдовец крестьянин Василий Кандратьев с девкою того же уезда Казенной Сукроменской вотчины деревни Зобов крестьянина Мирона ... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1807

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 29.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева у крестьянина Василья Кондратьева жена Параскева Миронова родила сына Афанасия, которой крещен 30го числа священником Яковом Петровым с дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1809

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 07/09.11.1809 Того же уезда и вотчины Деревни Ягренева у крестьянина Василия Кондратова жена Параскева Миронова родила дочь Матрону, которая молитвована священником Яковом ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1813

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратьев

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1813 У кого кто родился 16/18.06.1813 Того же уезда и вотчины и той же деревни у крестьянина Василья Кондратьева жена Парасковья Миронова родила сына Ивана, которой молитвован священником Иаковом ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.