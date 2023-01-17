Кудрявая Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявая Ольга Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кудрявый Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кудрявая Мария Викторовна

Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кудрявый Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявый Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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