Кудрявая Ольга Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кудрявый Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кудрявая Мария Викторовна
Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кудрявый Андрей Викторович
Отец ребёнка: Кудрявый Виктор Андреевич
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно