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Кудрявый Сергей Викторович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кудрявый Виктор Андреевич

Мать: Кудрявая Ольга Захаровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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