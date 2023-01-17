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Кудрявый Сергей Викторович
Кудрявый Сергей Викторович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1885
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Кудрявый Виктор Андреевич
1860 г.р.
Мать
Кудрявая Ольга Захаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Кудрявый Виктор Андреевич
Мать:
Кудрявая Ольга Захаровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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