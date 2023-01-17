Федор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Харитон Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно