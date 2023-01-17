Федор Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Филиппов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Филипп

Мать: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Харитон Федоров

Мать ребёнка: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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