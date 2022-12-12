Харитон Федоров
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти09.04.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Федор Филиппов
Мать: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ананий Харитонов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Харитонова
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Автоном Харитонов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1835
Причина смерти: от натуральной болезни