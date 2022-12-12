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Харитон Федоров

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

09.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Федор Филиппов

Мать: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ананий Харитонов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Харитонова

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Автоном Харитонов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1835
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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