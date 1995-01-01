Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна

Место рождения

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Лебедев Василий Васильевич

Мать: Лебедева (Пляскина) Екатерина Степановна

Селижарово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукосеев Валерий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Мукосеев Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Мукосеев Валерий Петрович

Шуваево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мукосеев Валерий Петрович

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.01.1995
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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