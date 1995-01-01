Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1938
Дата смерти01.01.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Мукосеев Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Мукосеев Валерий Петрович
Шуваево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мукосеев Валерий Петрович
Смерть
01.01.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно