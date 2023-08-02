Мукосеев Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМукосеев Валерий Петрович

Мукосеев Валерий Петрович

avatar

Место рождения

Нелидово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.05.1937

Дата смерти

02.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937

Отец: Мукасеев Пётр Федорович

Мать: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Нелидово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Реальный год рождения 1938. В документах 1937. Валерий очень хотел пойти на работу, раньше времени, тем самым изменил запись его фактической даты рождения.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Мукосеев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна

Шуваево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1966
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Переехал с женой на работу, на строительство Конаковской ГРЭС. Сын их, Александр остался в д. Шуваево, Селижаровского с/с, на попечении у бабушки.
Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.08.2023
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.