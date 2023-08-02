Мукосеев Валерий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1937
Дата смерти02.08.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1937
Реальный год рождения 1938. В документах 1937. Валерий очень хотел пойти на работу, раньше времени, тем самым изменил запись его фактической даты рождения.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Мукосеев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна
Шуваево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1966
Переехал с женой на работу, на строительство Конаковской ГРЭС. Сын их, Александр остался в д. Шуваево, Селижаровского с/с, на попечении у бабушки.
Рождение ребёнка
28.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мукосеева (Лебедева) Галина Васильевна
Смерть
02.08.2023
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область