Мукасеев Пётр Федорович
Место рождения
Дата рождения14.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3V3L-ML?i
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Гуляева (Мукосеева) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1930
Сын: Мукосеев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна
Земцы, Нелидовский, Тверская область
Место рождения д.Земцы не подтверждена
Рождение ребёнка
01.05.1937
Сын: Мукосеев Валерий Петрович
Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна
Нелидово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Реальный год рождения 1938. В документах 1937. Валерий очень хотел пойти на работу, раньше времени, тем самым изменил запись его фактической даты рождения.
Смерть
Неизвестно