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Мукасеев Пётр Федорович

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Место рождения

Волчищево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

14.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898

Отец: Мукосеев Феодор Васильевич

Мать: Степанова Екатерина Степановна

Волчищево, Нелидовский, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3V3L-ML?i
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мукосеев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Волчищево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Гуляева (Мукосеева) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Мукосеев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Земцы, Нелидовский, Тверская область
Место рождения д.Земцы не подтверждена
Рождение ребёнка
01.05.1937

Сын: Мукосеев Валерий Петрович

Мать ребёнка: Мукосеева (Марченкова) Наталия Семеновна

Нелидово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Реальный год рождения 1938. В документах 1937. Валерий очень хотел пойти на работу, раньше времени, тем самым изменил запись его фактической даты рождения.
Смерть
Неизвестно

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