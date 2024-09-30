Хумонен (Тойкка) Ева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хумонен (Тойкка) Ева Петровна

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.10.1884

Муж: Хумонен Андрей Захарович

Рождение ребёнка
09.12.1885

Сын: Хумонен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Хумонен Адам Андреевич

Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: (Хумонен) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: (Хумонен) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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