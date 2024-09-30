Хумонен (Тойкка) Ева Петровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1884
Рождение ребёнка
09.12.1885
Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович
Рождение ребёнка
20.12.1892
Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: (Хумонен) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: (Хумонен) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Хумонен Андрей Захарович
Смерть
Неизвестно