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Хумонен Адам Андреевич

Место рождения

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1892

Отец: Хумонен Андрей Захарович

Мать: Хумонен (Тойкка) Ева Петровна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1922

Жена: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
25.07.1922

Сын: Хумонен Вяйнё Адамович

Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1924

Дочь: (Хумонен) Лемпи Адамовна

Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1926

Дочь: (Хумонен) Люли Адамовна

Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1931

Дочь: (Хумонен) Сайми Адамовна

Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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