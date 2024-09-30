Хумонен Адам Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1892
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
25.07.1922
Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
17.10.1924
Дочь: (Хумонен) Лемпи Адамовна
Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
23.10.1926
Дочь: (Хумонен) Люли Адамовна
Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
25.04.1931
Дочь: (Хумонен) Сайми Адамовна
Мать ребёнка: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна
Смерть
Неизвестно