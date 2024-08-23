Носкова (Батюкова) Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Батюкова) Агриппина Захаровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1856

Дата смерти

После 22.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1856

Отец: Батюков Захар Иванович

Мать: Батюкова (Сорокина) Фёкла Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.06.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Носков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1876

Сын: Носков Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1877

Дочь: (Носкова) Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1883

Сын: Носков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: (Носкова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1886

Дочь: (Носкова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Сын: Носков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1888

Сын: Носков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1889

Сын: Носков Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Носков Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Носков Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Дочь: (Носкова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1897

Сын: Носков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1900

Дочь: (Носкова) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.06.1900

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