Носкова (Батюкова) Агриппина Захаровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1856
Дата смертиПосле 22.06.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Носков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Сын: Носков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Дочь: (Носкова) Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Дочь: (Носкова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Дочь: (Носкова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Сын: Носков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Сын: Носков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Сын: Носков Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Дочь: (Носкова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Сын: Носков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович
Дочь: (Носкова) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Носков Григорий Спиридонович