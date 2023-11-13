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Носков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1883

Дата смерти

После 14.01.1917

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1883

Отец: Носков Григорий Спиридонович

Мать: не указана

Восприемник
10.06.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Феодосья Сергеевна Батюкова
Бракосочетание
23.05.1909

Жена: Носкова Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Кузнецов и Носков Поручители по невесте: Батюков и Киселев
Восприемник
26.11.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Павловна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.01.1917
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