Носков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1883
Дата смертиПосле 14.01.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1883
Отец: Носков Григорий Спиридонович
Мать: не указана
Восприемник
10.06.1906
Феодосья Сергеевна Батюкова
Бракосочетание
23.05.1909
Жена: Носкова Мария Ивановна
Поручители по жениху: Кузнецов и Носков Поручители по невесте: Батюков и Киселев
Восприемник
26.11.1916
Анна Павловна Киселева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.01.1917