Батюкова (Сорокина) Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова (Сорокина) Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

16.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1849

Муж: Батюков Захар Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1852 или 1853

Сын: Батюков Александр Захарович

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: Носкова Агриппина Захаровна

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1858

Сын: Батюков Сергей Захарович

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1861

Сын: Батюков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1863

Сын: Батюков Иван Захарович

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1865

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.04.1894
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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