Батюкова (Сорокина) Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти16.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1852 или 1853
Сын: Батюков Александр Захарович
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: Носкова Агриппина Захаровна
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1858
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1861
Сын: Батюков Алексей Захарович
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1863
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1865
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Батюков Захар Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1894