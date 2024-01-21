Алексеева Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Алексеева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Васильева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно