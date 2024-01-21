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Алексеева Ольга Алексеевна

Место рождения

Рябиновка, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябиновка, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Алексеева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Васильева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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