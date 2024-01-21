Алексеев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Алексеева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Васильева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна