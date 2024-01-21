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Алексеев Василий Алексеевич

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Алексеева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Васильева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

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