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(Foerderer) Marianna
(Foerderer) Marianna
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Место рождения
Russia
Дата рождения
1853
Пол
Женский
Отец
Forderer (förderer) Andreas (Andrew)
1819 г.р.
Мать
Ferderer (Bobb) Katharina
1819 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Forderer (förderer) Andreas (Andrew)
Мать:
Ferderer Katharina
Russia
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