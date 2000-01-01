(Foerderer) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Foerderer) Katharina

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Место рождения

Russia

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Forderer (förderer) Andreas (Andrew)

Мать: Ferderer Katharina

Russia
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