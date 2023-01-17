Пересторонин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: Пересторонин Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Пересторонин Евсей Фёдорович
Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Пересторонин Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Пересторонин Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Пересторонин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна
Смерть
Около 1760 ст.