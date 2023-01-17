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Пересторонин Фёдор Иванович

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Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Пересторонин Иван -

Мать: не указана

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Пересторонин Евсей Фёдорович

Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Пересторонин Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Пересторонин Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Пересторонин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Бакулина Евдокия Ивановна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1760 ст.
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