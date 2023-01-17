Бакулина Евдокия Ивановна
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Бакулин Иван -
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Пересторонин Евсей Фёдорович
Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Пересторонин Никифор Фёдорович
Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Пересторонин Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Пересторонин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно