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Бакулина Евдокия Ивановна

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Бакулин Иван -

Мать: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Пересторонин Евсей Фёдорович

Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Пересторонин Никифор Фёдорович

Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Пересторонин Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Пересторонин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пересторонин Фёдор Иванович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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