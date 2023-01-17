Меджитов Тимур Эскандерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меджитов Тимур Эскандерович

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

15.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1981
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
17.11.2006

Жена: Меджитова Елена Владимировна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.05.2007

Сын: Меджитов Арслан Тимурович

Мать ребёнка: Меджитова Елена Владимировна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.12.2016

Дочь: Меджитова Амелия Тимуровна

Мать ребёнка: Меджитова Елена Владимировна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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