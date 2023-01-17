Меджитов Тимур Эскандерович
Место рождения
Дата рождения15.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
17.11.2006
Рождение ребёнка
06.05.2007
Сын: Меджитов Арслан Тимурович
Мать ребёнка: Меджитова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
09.12.2016
Дочь: Меджитова Амелия Тимуровна
Мать ребёнка: Меджитова Елена Владимировна