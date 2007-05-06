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Меджитов Арслан Тимурович

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

06.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2007

Отец: Меджитов Тимур Эскандерович

Мать: Меджитова Елена Владимировна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 2007
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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