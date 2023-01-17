Федосеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наверехова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Федосеева Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно