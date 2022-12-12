Кондюрина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кондюрин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич

Рождение ребёнка
12.03.1802

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1806

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федосеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Феодосиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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