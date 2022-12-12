Кондюрина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кондюрин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич
Рождение ребёнка
12.03.1802
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич
Рождение ребёнка
02.11.1806
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Феодосиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно