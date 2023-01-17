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(Федосеева) Евгения Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федосеев Иван Иванович

Мать: Федосеева Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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