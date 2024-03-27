Ахметшин Замалетдин
Место рожденияс.Ст.Студенец БуинскогоРТ
Дата рождения1914
Дата смерти1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ахметшин Камалетдин Приемный
Мать: Бибисара
Рождение ребёнка
08.11.1938
Рождение ребёнка
08.07.1941
Рождение ребёнка
?.03.1947
Рождение ребёнка
10.05.1950
Рождение ребёнка
06.10.1952
Рождение ребёнка
28.04.1955
Рождение ребёнка
25.03.1958
Рождение ребёнка
13.05.1961
Смерть
1976