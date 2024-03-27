Ахметшин Замалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметшин Замалетдин

Ахметшин Замалетдин

Место рождения

с.Ст.Студенец БуинскогоРТ

Дата рождения

1914

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ахметшин Камалетдин Приемный

Мать: Бибисара

Рождение ребёнка
08.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
08.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
?.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
10.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
06.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
28.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
25.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Рождение ребёнка
13.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Смерть
1976

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