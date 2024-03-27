Ахметшин Камалетдин Приемный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшин Камалетдин Приемный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахматша

Мать: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Файзрахман

Мать ребёнка: Бибисара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибисара

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ахметшин Замалетдин

Мать ребёнка: Бибисара

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ахметшин Абдулла

Мать ребёнка: Бибисара

Смерть
Неизвестно

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