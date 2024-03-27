Ахметшин Камалетдин Приемный
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Файзрахман
Мать ребёнка: Бибисара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибисара
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ахметшин Замалетдин
Мать ребёнка: Бибисара
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ахметшин Абдулла
Мать ребёнка: Бибисара
Смерть
Неизвестно