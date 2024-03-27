Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ахметшин Замалетдин
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
с.Ст.Студенец БуинскогоРТ
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ахметшин Абдулла
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
с.Старый Студенец Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Файзрахман
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно