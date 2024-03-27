Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ахметшин Замалетдин

Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный

с.Ст.Студенец БуинскогоРТ
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ахметшин Абдулла

Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный

с.Старый Студенец Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Файзрахман

Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Камалетдин Приемный

Смерть
Неизвестно
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