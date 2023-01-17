Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Федор Александрович
Мать: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно