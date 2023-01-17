Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Федорович

Никита Федорович

avatar

Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Федор Александрович

Мать: Дарья Федоровна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: не указана

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Сметанино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close