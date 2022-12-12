Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева-большая Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никита Федорович
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1849 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1851 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
22.03.1853 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1855 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1856 ст.
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Александрович
Смерть
Неизвестно