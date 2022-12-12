Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева-большая Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Никита Федорович

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1849 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1851 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1853 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1855 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1856 ст.

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Александрович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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