Бритвина (Толстова) Степанида Никитовна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1853 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1855 ст.
Дочь: Рогулина (Бритвина) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Бритвин Антон Никитович
Рождение ребёнка
21.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Бритвин Антон Никитович
Смерть
Неизвестно