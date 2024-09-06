Бритвина (Толстова) Степанида Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритвина (Толстова) Степанида Никитовна

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
30.10.1853 ст.

Муж: Бритвин Антон Никитович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.09.1855 ст.

Дочь: Рогулина (Бритвина) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Бритвин Антон Никитович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.09.1857 ст.

Сын: Бритвин Трофим Антонович

Отец ребёнка: Бритвин Антон Никитович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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