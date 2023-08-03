Мотюкова Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1803 по 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: (Мотюкова) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Мотюкова) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич
Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.
Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич
Смерть
Неизвестно