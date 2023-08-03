Мотюкова Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотюкова Мария Кирилловна

Мотюкова Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1803 по 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1802 по 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотюков Тимофей Фатеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: (Мотюкова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Мотюкова) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич

Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.

Сын: Мотюков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Мотюков Тимофей Фатеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.