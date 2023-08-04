Мотюков Тимофей Фатеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1802 по 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1802 по 1804 ст.
Отец: Мотюков Фатей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: (Мотюкова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Мотюкова) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.
Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно