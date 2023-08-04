Мотюков Тимофей Фатеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотюков Тимофей Фатеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1802 по 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1802 по 1804 ст.

Отец: Мотюков Фатей Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотюкова Мария Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: (Мотюкова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Мотюкова) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
С 1836 по 1837 ст.

Сын: Мотюков Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Мотюкова Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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