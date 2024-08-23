Луньков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1886
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.08.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
23.11.1906
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: (Лунькова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Лунькова (Кузнецова-Лысова) Татьяна Ивановна
Смерть
После 16.02.1920