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Луньков Александр Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.08.1886

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886

Отец: Луньков Николай 1-Й Иванович

Мать: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.08.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
23.11.1906

Жена: Лунькова (Кузнецова-Лысова) Татьяна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: (Лунькова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Лунькова (Кузнецова-Лысова) Татьяна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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