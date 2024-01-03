Махалёв Борис Логинов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Махалёв Логин Максимов
Мать: Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Махалёва) Маланья Борисова
Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Махалёва) Аграфена Борисова
Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Махалёва) Елизавета Борисова
Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова
Смерть
После 1795