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Махалёв Борис Логинов

Место рождения

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Махалёв Логин Максимов

Мать: Дарья Дементьева

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Махалёв Гаврило Борисов

Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Махалёва) Маланья Борисова

Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Махалёв Иоанн Борисов

Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Махалёва) Аграфена Борисова

Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Махалёва) Елизавета Борисова

Мать ребёнка: (Борчанинова) Устинья Михайлова

Смерть
После 1795

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