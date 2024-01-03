(Борчанинова) Устинья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Махалёва) Маланья Борисова
Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Махалёва) Аграфена Борисова
Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Махалёва) Елизавета Борисова
Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов
Смерть
После 1795