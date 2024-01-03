(Борчанинова) Устинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борчанинова) Устинья Михайлова

Место рождения

Борчаниново, Курганский округ, Уральская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Борчанинов Михайло Петров

Мать: Борчанинова Агафья Григорьева

Борчаниново, Курганский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Махалёв Гаврило Борисов

Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Махалёва) Маланья Борисова

Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Махалёв Иоанн Борисов

Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Махалёва) Аграфена Борисова

Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Махалёва) Елизавета Борисова

Отец ребёнка: Махалёв Борис Логинов

Смерть
После 1795

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