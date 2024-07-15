Ремнев Иван Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ремнев Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремнев Кузьма Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремнева (--) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремнева (--) Татьяна Карповна

Поручитель
16.10.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Поручитель
31.10.1905 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/101
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.

Сын: Ремнев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ремнева (--) Татьяна Карповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/57
Рождение ребёнка
07.01.1917 ст.

Сын: Ремнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ремнева (--) Татьяна Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/3
Смерть
Неизвестно

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