Ремнев Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремнев Кузьма Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
16.10.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Поручитель
31.10.1905 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/101
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.
Сын: Ремнев Петр Иванович
Мать ребёнка: Ремнева (--) Татьяна Карповна
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/57
Рождение ребёнка
07.01.1917 ст.
Сын: Ремнев Иван Иванович
Мать ребёнка: Ремнева (--) Татьяна Ивановна
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/3
Смерть
Неизвестно