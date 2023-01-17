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Затыльный Лазарь Исаакович

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Затыльный Исаак Айзикович

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.08.1933

Дочь: Маргания Аля Лазаревна

Мать ребёнка: Тульчинская Клара Абрамовна

Рождение ребёнка
04.03.1937

Сын: Затыльный Айзик Лазаревич

Мать ребёнка: Тульчинская Клара Абрамовна

Смерть
10.07.1957
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