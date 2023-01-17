Затыльный Лазарь Исаакович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти10.07.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Затыльный Исаак Айзикович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1933
Дочь: Маргания Аля Лазаревна
Мать ребёнка: Тульчинская Клара Абрамовна
Рождение ребёнка
04.03.1937
Сын: Затыльный Айзик Лазаревич
Мать ребёнка: Тульчинская Клара Абрамовна
Смерть
10.07.1957