Тульчинская Клара Абрамовна
Место рождения
Дата рождения16.06.1910
Дата смерти22.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1933
Дочь: Маргания Аля Лазаревна
Отец ребёнка: Затыльный Лазарь Исаакович
Рождение ребёнка
04.03.1937
Сын: Затыльный Айзик Лазаревич
Отец ребёнка: Затыльный Лазарь Исаакович
Смерть
22.08.1972