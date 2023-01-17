Тульчинская Клара Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тульчинская Клара Абрамовна

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

16.06.1910

Дата смерти

22.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.08.1933

Дочь: Маргания Аля Лазаревна

Отец ребёнка: Затыльный Лазарь Исаакович

Рождение ребёнка
04.03.1937

Сын: Затыльный Айзик Лазаревич

Отец ребёнка: Затыльный Лазарь Исаакович

Смерть
22.08.1972
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