Кравченко Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравченко Николай
Рождение ребёнка
19.10.1975
Дочь: Маклакова (Кравченко) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кравченко Николай
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
Неизвестно