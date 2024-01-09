Кравченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Клавдия

Рождение ребёнка
19.10.1975

Дочь: Маклакова (Кравченко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Клавдия

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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