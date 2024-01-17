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Константин
Константин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2019
Пол
Мужской
Отец
Лохач Константин
Мать
Лохач (Белуш) Ева
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Лохач Константин
Мать:
Лохач Ева
Смерть
2019
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