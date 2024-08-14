Кусмарцева Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.
Сын: Кусмарцев Сергей Данилович
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Рождение ребёнка
?.06.1880
Дочь: Щеголева (Кусмарцева) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Елена Даниловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Полякова (Кусмарцева) Вера Даниловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Костенко (Кусмарцева) Агриппина Даниловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович
Смерть
Неизвестно