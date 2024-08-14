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Кусмарцева Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.

Сын: Кусмарцев Сергей Данилович

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
?.06.1880

Дочь: Щеголева (Кусмарцева) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.

Сын: Кусмарцев Иван Данилович

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Елена Даниловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Полякова (Кусмарцева) Вера Даниловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Костенко (Кусмарцева) Агриппина Даниловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Даниил Родионович

Смерть
Неизвестно

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