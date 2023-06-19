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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никифоров Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Никифоров Егор Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Никифорова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Никифорова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Фома Петрович

Смерть
Неизвестно
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