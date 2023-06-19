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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никифоров Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Никифоров Егор Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Никифорова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Никифорова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Фома Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно