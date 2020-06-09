Тарасов Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.?

Дата смерти

09.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1970

Дочь: Горошевская Марина Владимировна

Мать ребёнка: Тарасова Валентина Станиславовна

Рождение ребёнка
01.02.1977

Сын: Тарасов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Тарасова Валентина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Валентина Станиславовна

Смерть
09.06.2020
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