Тарасов Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.?
Дата смерти09.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1970
Дочь: Горошевская Марина Владимировна
Мать ребёнка: Тарасова Валентина Станиславовна
Рождение ребёнка
01.02.1977
Сын: Тарасов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Тарасова Валентина Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2020