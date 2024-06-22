Усова Анна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Лавр Ильич

Рождение ребёнка
04.07.1893

Сын: Усов Петр Лаврович

Отец ребёнка: Усов Лавр Ильич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Усов Петр Лаврович

Отец ребёнка: Усов Лавр Ильич

Смерть
Неизвестно

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